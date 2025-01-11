Instadapp USDC 圖標

Instadapp USDC 價格 (IUSDC)

USD

Instadapp USDC (IUSDC) 實時價格圖表

$1.18
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0.00%(1D)

今天 Instadapp USDC (IUSDC) 的價格

今天 Instadapp USDC (IUSDC) 的實時價格爲 1.18 USD。目前其市值爲 $ 12.42K USD。IUSDC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Instadapp USDC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Instadapp USDC 當天價格變化爲 +0.01%
- 其循環供應量爲 10.49K USD

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Instadapp USDC (IUSDC) 價格表現 USD

今天內，Instadapp USDC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Instadapp USDC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0067605740
在過去60天內，Instadapp USDC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0075404360
在過去90天內，Instadapp USDC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.008135803349014

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.01%
30天$ +0.0067605740+0.57%
60天$ +0.0075404360+0.64%
90天$ +0.008135803349014+0.69%

Instadapp USDC (IUSDC) 價格分析

Instadapp USDC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.17
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$ 1.19
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$ 1.19
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-0.00%

+0.01%

+0.23%

Instadapp USDC (IUSDC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 12.42K
$ 12.42K$ 12.42K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

10.49K
10.49K 10.49K

什麼是Instadapp USDC (IUSDC)

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Instadapp USDC (IUSDC) 資源

官網

大家還在問：關於 Instadapp USDC (IUSDC) 的其他問題

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IUSDC 兌換爲當地貨幣

1 IUSDC 兌換 AUD
A$1.9116
1 IUSDC 兌換 GBP
0.9558
1 IUSDC 兌換 EUR
1.1446
1 IUSDC 兌換 USD
$1.18
1 IUSDC 兌換 MYR
RM5.2982
1 IUSDC 兌換 TRY
41.7956
1 IUSDC 兌換 JPY
¥186.0506
1 IUSDC 兌換 RUB
119.9234
1 IUSDC 兌換 INR
101.7042
1 IUSDC 兌換 IDR
Rp19,344.2592
1 IUSDC 兌換 PHP
69.62
1 IUSDC 兌換 EGP
￡E.59.6254
1 IUSDC 兌換 BRL
R$7.2216
1 IUSDC 兌換 CAD
C$1.6992
1 IUSDC 兌換 BDT
143.9364
1 IUSDC 兌換 NGN
1,829.4484
1 IUSDC 兌換 UAH
49.8904
1 IUSDC 兌換 VES
Bs62.54
1 IUSDC 兌換 PKR
Rs328.5946
1 IUSDC 兌換 KZT
622.686
1 IUSDC 兌換 THB
฿40.9224
1 IUSDC 兌換 TWD
NT$39.0698
1 IUSDC 兌換 CHF
Fr1.0738
1 IUSDC 兌換 HKD
HK$9.1804
1 IUSDC 兌換 MAD
.د.م11.8472