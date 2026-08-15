Instaclaw 今日價格

Instaclaw (INSTACLAW) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.83%。目前 INSTACLAW 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 INSTACLAW。

Instaclaw 目前市值在 $ 279,691 排名第 #-，流通供應量為 427.06M INSTACLAW。過去 24 小時內，INSTACLAW 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00262314，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，INSTACLAW 在過去一小時內波動了 +0.64%，過去7 天內波動了 -9.35%。過去一天，總交易量達到 $ 1.04K。

Instaclaw（INSTACLAW）市場資訊

市值 $ 279.69K$ 279.69K $ 279.69K 成交量（24H） $ 1.04K$ 1.04K $ 1.04K 完全稀釋市值 $ 654.92K$ 654.92K $ 654.92K 流通量 427.06M 427.06M 427.06M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Instaclaw 的目前市值為 $ 279.69K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.04K。INSTACLAW 的流通量為 427.06M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 654.92K。