Innovosens（ISENS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.33% 漲跌幅（1D） +5.59% 漲跌幅（7D） +35.80% 漲跌幅（7D） +35.80%

Innovosens（ISENS）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，ISENS 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。ISENS 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，ISENS 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.33%，過去 24 小時內變動為 +5.59%，過去 7 天內累計變動為 +35.80%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Innovosens（ISENS）市場資訊

市值 $ 179.39K$ 179.39K $ 179.39K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 179.39K$ 179.39K $ 179.39K 流通量 991.88M 991.88M 991.88M 總供應量 991,877,774.8556691 991,877,774.8556691 991,877,774.8556691

Innovosens 的目前市值為 $ 179.39K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ISENS 的流通量為 991.88M，總供應量是 991877774.8556691，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 179.39K。