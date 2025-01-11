Innova 圖標

Innova 價格 (INN)

USD

Innova (INN) 實時價格圖表

$0.00204081
$0.00204081$0.00204081
+0.50%(1D)

今天 Innova (INN) 的價格

今天 Innova (INN) 的實時價格爲 0.00204081 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。INN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Innova 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 11.04 USD
- Innova 當天價格變化爲 +0.54%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Innova (INN) 價格表現 USD

今天內，Innova 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Innova 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011429531
在過去60天內，Innova 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0013197012
在過去90天內，Innova 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00021098979618749

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.54%
30天$ -0.0011429531-56.00%
60天$ +0.0013197012+64.67%
90天$ -0.00021098979618749-9.36%

Innova (INN) 價格分析

Innova 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00199196
$ 0.00199196$ 0.00199196

$ 0.00204515
$ 0.00204515$ 0.00204515

$ 16.72
$ 16.72$ 16.72

+0.48%

+0.54%

-6.36%

Innova (INN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 11.04
$ 11.04$ 11.04

0.00
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什麼是Innova (INN)

Innova coin is targeted at bringing a coin with a service, our team is providing a vps service alongside innova and its website plugin as to promote its use and bridge more users to crypto by offering an everyday development solution.

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Innova (INN) 資源

官網

大家還在問：關於 Innova (INN) 的其他問題

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INN 兌換爲當地貨幣

1 INN 兌換 AUD
A$0.0033061122
1 INN 兌換 GBP
0.0016530561
1 INN 兌換 EUR
0.0019795857
1 INN 兌換 USD
$0.00204081
1 INN 兌換 MYR
RM0.0091632369
1 INN 兌換 TRY
0.0722854902
1 INN 兌換 JPY
¥0.3217745127
1 INN 兌換 RUB
0.2074075203
1 INN 兌換 INR
0.1758974139
1 INN 兌換 IDR
Rp33.4558962864
1 INN 兌換 PHP
0.12040779
1 INN 兌換 EGP
￡E.0.1031221293
1 INN 兌換 BRL
R$0.0124897572
1 INN 兌換 CAD
C$0.0029387664
1 INN 兌換 BDT
0.2489380038
1 INN 兌換 NGN
3.1640310078
1 INN 兌換 UAH
0.0862854468
1 INN 兌換 VES
Bs0.10816293
1 INN 兌換 PKR
Rs0.5683043607
1 INN 兌換 KZT
1.076935437
1 INN 兌換 THB
฿0.0707752908
1 INN 兌換 TWD
NT$0.0675712191
1 INN 兌換 CHF
Fr0.0018571371
1 INN 兌換 HKD
HK$0.0158775018
1 INN 兌換 MAD
.د.م0.0204897324