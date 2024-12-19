INN 價格 (BLOCK INN)
今天 INN (BLOCK INN) 的實時價格爲 0.01585139 USD。目前其市值爲 $ 1.75M USD。BLOCK INN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
INN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.92K USD
- INN 當天價格變化爲 +2.05%
- 其循環供應量爲 110.00M USD
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今天內，INN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00031905。
在過去30天內，INN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0087491239。
在過去60天內，INN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，INN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00031905
|+2.05%
|30天
|$ +0.0087491239
|+55.19%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
INN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+2.05%
+2.05%
+4.35%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Block Inn is a blockchain-based platform designed for the real estate rental market, focusing on security, transparency, and crypto payments. It offers short-term rentals, tokenized property investments, and fractional ownership, allowing users to buy "Blocks" of a property and trade them flexibly. Block Inn's smart contracts enable transparent transactions, immutable reviews, and decentralized dispute resolution. Additionally, it includes plans for real-world asset data sales, compliance measures, and community governance, aiming to redefine rental transactions and property investments within Dubai’s dynamic real estate landscape.
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|1 BLOCK INN 兌換 AUD
A$0.0252037101
|1 BLOCK INN 兌換 GBP
￡0.0125225981
|1 BLOCK INN 兌換 EUR
€0.0152173344
|1 BLOCK INN 兌換 USD
$0.01585139
|1 BLOCK INN 兌換 MYR
RM0.071331255
|1 BLOCK INN 兌換 TRY
₺0.5559082473
|1 BLOCK INN 兌換 JPY
¥2.4856564659
|1 BLOCK INN 兌換 RUB
₽1.6396677816
|1 BLOCK INN 兌換 INR
₹1.3491118029
|1 BLOCK INN 兌換 IDR
Rp259.8588108816
|1 BLOCK INN 兌換 PHP
₱0.9379267463
|1 BLOCK INN 兌換 EGP
￡E.0.8076283205
|1 BLOCK INN 兌換 BRL
R$0.0990711875
|1 BLOCK INN 兌換 CAD
C$0.0226674877
|1 BLOCK INN 兌換 BDT
৳1.894241105
|1 BLOCK INN 兌換 NGN
₦24.652081728
|1 BLOCK INN 兌換 UAH
₴0.6652828383
|1 BLOCK INN 兌換 VES
Bs0.7925695
|1 BLOCK INN 兌換 PKR
Rs4.4104907536
|1 BLOCK INN 兌換 KZT
₸8.2859970947
|1 BLOCK INN 兌換 THB
฿0.5473484967
|1 BLOCK INN 兌換 TWD
NT$0.5175478835
|1 BLOCK INN 兌換 CHF
Fr0.0141077371
|1 BLOCK INN 兌換 HKD
HK$0.1231653003
|1 BLOCK INN 兌換 MAD
.د.م0.1581968722