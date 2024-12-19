INN 圖標

INN 價格 (BLOCK INN)

USD

INN (BLOCK INN) 實時價格圖表

$0.01587643
$0.01587643$0.01587643
+0.70%(1D)

今天 INN (BLOCK INN) 的價格

今天 INN (BLOCK INN) 的實時價格爲 0.01585139 USD。目前其市值爲 $ 1.75M USD。BLOCK INN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
INN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.92K USD
- INN 當天價格變化爲 +2.05%
- 其循環供應量爲 110.00M USD

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INN (BLOCK INN) 價格表現 USD

今天內，INN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00031905
在過去30天內，INN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0087491239
在過去60天內，INN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，INN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00031905+2.05%
30天$ +0.0087491239+55.19%
60天$ 0--
90天$ 0--

INN (BLOCK INN) 價格分析

INN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01461827
$ 0.01461827$ 0.01461827

$ 0.01612366
$ 0.01612366$ 0.01612366

$ 0.025923
$ 0.025923$ 0.025923

+2.05%

+2.05%

+4.35%

INN (BLOCK INN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

$ 8.92K
$ 8.92K$ 8.92K

110.00M
110.00M 110.00M

什麼是INN (BLOCK INN)

Block Inn is a blockchain-based platform designed for the real estate rental market, focusing on security, transparency, and crypto payments. It offers short-term rentals, tokenized property investments, and fractional ownership, allowing users to buy "Blocks" of a property and trade them flexibly. Block Inn's smart contracts enable transparent transactions, immutable reviews, and decentralized dispute resolution. Additionally, it includes plans for real-world asset data sales, compliance measures, and community governance, aiming to redefine rental transactions and property investments within Dubai’s dynamic real estate landscape.

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INN (BLOCK INN) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 INN (BLOCK INN) 的其他問題

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BLOCK INN 兌換爲當地貨幣

1 BLOCK INN 兌換 AUD
A$0.0252037101
1 BLOCK INN 兌換 GBP
0.0125225981
1 BLOCK INN 兌換 EUR
0.0152173344
1 BLOCK INN 兌換 USD
$0.01585139
1 BLOCK INN 兌換 MYR
RM0.071331255
1 BLOCK INN 兌換 TRY
0.5559082473
1 BLOCK INN 兌換 JPY
¥2.4856564659
1 BLOCK INN 兌換 RUB
1.6396677816
1 BLOCK INN 兌換 INR
1.3491118029
1 BLOCK INN 兌換 IDR
Rp259.8588108816
1 BLOCK INN 兌換 PHP
0.9379267463
1 BLOCK INN 兌換 EGP
￡E.0.8076283205
1 BLOCK INN 兌換 BRL
R$0.0990711875
1 BLOCK INN 兌換 CAD
C$0.0226674877
1 BLOCK INN 兌換 BDT
1.894241105
1 BLOCK INN 兌換 NGN
24.652081728
1 BLOCK INN 兌換 UAH
0.6652828383
1 BLOCK INN 兌換 VES
Bs0.7925695
1 BLOCK INN 兌換 PKR
Rs4.4104907536
1 BLOCK INN 兌換 KZT
8.2859970947
1 BLOCK INN 兌換 THB
฿0.5473484967
1 BLOCK INN 兌換 TWD
NT$0.5175478835
1 BLOCK INN 兌換 CHF
Fr0.0141077371
1 BLOCK INN 兌換 HKD
HK$0.1231653003
1 BLOCK INN 兌換 MAD
.د.م0.1581968722