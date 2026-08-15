INMU 今日價格

INMU (INMU) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.68%。目前 INMU 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 INMU。

INMU 目前市值在 $ 28,705 排名第 #-，流通供應量為 964.95M INMU。過去 24 小時內，INMU 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00184125，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，INMU 在過去一小時內波動了 +0.33%，過去7 天內波動了 -46.28%。過去一天，總交易量達到 --。

INMU（INMU）市場資訊

市值 $ 28.71K$ 28.71K $ 28.71K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 28.71K$ 28.71K $ 28.71K 流通量 964.95M 964.95M 964.95M 總供應量 964,945,314.23461 964,945,314.23461 964,945,314.23461

INMU 的目前市值為 $ 28.71K, 它過去 24 小時的交易量為 --。INMU 的流通量為 964.95M，總供應量是 964945314.23461，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 28.71K。