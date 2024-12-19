Injex Finance 圖標

Injex Finance 價格 (INJX)

USD

Injex Finance (INJX) 實時價格圖表

$0.00615941
$0.00615941$0.00615941
-15.70%(1D)

今天 Injex Finance (INJX) 的價格

今天 Injex Finance (INJX) 的實時價格爲 0.00615941 USD。目前其市值爲 $ 3.34M USD。INJX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Injex Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 140.95 USD
- Injex Finance 當天價格變化爲 -15.74%
- 其循環供應量爲 537.11M USD

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Injex Finance (INJX) 價格表現 USD

今天內，Injex Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001151224858755938
在過去30天內，Injex Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0016877325
在過去60天內，Injex Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Injex Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.001151224858755938-15.74%
30天$ -0.0016877325-27.40%
60天$ 0--
90天$ 0--

Injex Finance (INJX) 價格分析

Injex Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00590883
$ 0.00590883$ 0.00590883

$ 0.0073466
$ 0.0073466$ 0.0073466

$ 0.01813466
$ 0.01813466$ 0.01813466

-0.98%

-15.74%

-44.24%

Injex Finance (INJX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.34M
$ 3.34M$ 3.34M

$ 140.95
$ 140.95$ 140.95

537.11M
537.11M 537.11M

什麼是Injex Finance (INJX)

The first DEX Aggregator offering the best price execution on Injective and a foundational component in the broader DeFi ecosystem.

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Injex Finance (INJX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Injex Finance (INJX) 的其他問題

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INJX 兌換爲當地貨幣

1 INJX 兌換 AUD
A$0.0097934619
1 INJX 兌換 GBP
0.0048659339
1 INJX 兌換 EUR
0.0059130336
1 INJX 兌換 USD
$0.00615941
1 INJX 兌換 MYR
RM0.027717345
1 INJX 兌換 TRY
0.2160105087
1 INJX 兌換 JPY
¥0.9658570821
1 INJX 兌換 RUB
0.6371293704
1 INJX 兌換 INR
0.5242273851
1 INJX 兌換 IDR
Rp100.9739182704
1 INJX 兌換 PHP
0.3644522897
1 INJX 兌換 EGP
￡E.0.3138219395
1 INJX 兌換 BRL
R$0.0384963125
1 INJX 兌換 CAD
C$0.0088079563
1 INJX 兌換 BDT
0.736049495
1 INJX 兌換 NGN
9.579114432
1 INJX 兌換 UAH
0.2585104377
1 INJX 兌換 VES
Bs0.3079705
1 INJX 兌換 PKR
Rs1.7137942384
1 INJX 兌換 KZT
3.2197083893
1 INJX 兌換 THB
฿0.2126844273
1 INJX 兌換 TWD
NT$0.2011047365
1 INJX 兌換 CHF
Fr0.0054818749
1 INJX 兌換 HKD
HK$0.0478586157
1 INJX 兌換 MAD
.د.م0.0614709118