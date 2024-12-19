Injective Quants 圖標

Injective Quants 價格 (QUNT)

USD

Injective Quants (QUNT) 實時價格圖表

$0.01296347
$0.01296347$0.01296347
-16.90%(1D)

今天 Injective Quants (QUNT) 的價格

今天 Injective Quants (QUNT) 的實時價格爲 0.01296347 USD。目前其市值爲 $ 7.84M USD。QUNT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Injective Quants 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 476.78K USD
- Injective Quants 當天價格變化爲 -16.96%
- 其循環供應量爲 604.89M USD

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Injective Quants (QUNT) 價格表現 USD

今天內，Injective Quants 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00264842115851788
在過去30天內，Injective Quants 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0069142858
在過去60天內，Injective Quants 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0055711406
在過去90天內，Injective Quants 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.005197061742202065

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00264842115851788-16.96%
30天$ -0.0069142858-53.33%
60天$ +0.0055711406+42.98%
90天$ +0.005197061742202065+66.92%

Injective Quants (QUNT) 價格分析

Injective Quants 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01202707
$ 0.01202707$ 0.01202707

$ 0.01577626
$ 0.01577626$ 0.01577626

$ 0.0313927
$ 0.0313927$ 0.0313927

-4.05%

-16.96%

+4.80%

Injective Quants (QUNT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 7.84M
$ 7.84M$ 7.84M

$ 476.78K
$ 476.78K$ 476.78K

604.89M
604.89M 604.89M

什麼是Injective Quants (QUNT)

$QUNT will sit on faces.

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Injective Quants (QUNT) 資源

官網

大家還在問：關於 Injective Quants (QUNT) 的其他問題

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QUNT 兌換爲當地貨幣

1 QUNT 兌換 AUD
A$0.0206119173
1 QUNT 兌換 GBP
0.0102411413
1 QUNT 兌換 EUR
0.0124449312
1 QUNT 兌換 USD
$0.01296347
1 QUNT 兌換 MYR
RM0.058335615
1 QUNT 兌換 TRY
0.4546288929
1 QUNT 兌換 JPY
¥2.0328017307
1 QUNT 兌換 RUB
1.3409413368
1 QUNT 兌換 INR
1.1033209317
1 QUNT 兌換 IDR
Rp212.5158676368
1 QUNT 兌換 PHP
0.7670485199
1 QUNT 兌換 EGP
￡E.0.6604887965
1 QUNT 兌換 BRL
R$0.0810216875
1 QUNT 兌換 CAD
C$0.0185377621
1 QUNT 兌換 BDT
1.549134665
1 QUNT 兌換 NGN
20.160788544
1 QUNT 兌換 UAH
0.5440768359
1 QUNT 兌換 VES
Bs0.6481735
1 QUNT 兌換 PKR
Rs3.6069558928
1 QUNT 兌換 KZT
6.7763946731
1 QUNT 兌換 THB
฿0.4476286191
1 QUNT 兌換 TWD
NT$0.4232572955
1 QUNT 兌換 CHF
Fr0.0115374883
1 QUNT 兌換 HKD
HK$0.1007261619
1 QUNT 兌換 MAD
.د.م0.1293754306