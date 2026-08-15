Infraxa 今日價格

Infraxa (INFRA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.71%。目前 INFRA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 INFRA。

Infraxa 目前市值在 $ 270,866 排名第 #-，流通供應量為 999.97M INFRA。過去 24 小時內，INFRA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00450112，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，INFRA 在過去一小時內波動了 +0.24%，過去7 天內波動了 +1.85%。過去一天，總交易量達到 $ 161.18。

Infraxa（INFRA）市場資訊

市值 $ 270.87K$ 270.87K $ 270.87K 成交量（24H） $ 161.18$ 161.18 $ 161.18 完全稀釋市值 $ 270.87K$ 270.87K $ 270.87K 流通量 999.97M 999.97M 999.97M 總供應量 999,972,693.6669774 999,972,693.6669774 999,972,693.6669774

Infraxa 的目前市值為 $ 270.87K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 161.18。INFRA 的流通量為 999.97M，總供應量是 999972693.6669774，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 270.87K。