infraX（INFRA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.652201 24H最高價 $ 0.714836 歷史最高 $ 45.71 最低價 $ 0.327661 漲跌幅（1H） +0.54% 漲跌幅（1D） +6.47% 漲跌幅（7D） -23.57%

infraX（INFRA）目前實時價格為 $0.702159。過去 24 小時內，INFRA 的交易價格在 $ 0.652201 至 $ 0.714836 之間波動，市場活躍度顯著。INFRA 的歷史最高價為 $ 45.71，歷史最低價為 $ 0.327661。

從短期表現來看，INFRA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.54%，過去 24 小時內變動為 +6.47%，過去 7 天內累計變動為 -23.57%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

infraX（INFRA）市場資訊

市值 $ 702.16K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 702.16K 流通量 1.00M 總供應量 1,000,000.0

infraX 的目前市值為 $ 702.16K, 它過去 24 小時的交易量為 --。INFRA 的流通量為 1.00M，總供應量是 1000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 702.16K。