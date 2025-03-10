Infrared Bera 圖標

Infrared Bera 價格 (IBERA)

USD

Infrared Bera (IBERA) 實時價格圖表

$5.27
$5.27$5.27
-14.30%(1D)

今天 Infrared Bera (IBERA) 的價格

今天 Infrared Bera (IBERA) 的實時價格爲 5.26 USD。目前其市值爲 $ 355.83M USD。IBERA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Infrared Bera 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 102.20K USD
- Infrared Bera 當天價格變化爲 -14.51%
- 其循環供應量爲 67.52M USD

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Infrared Bera (IBERA) 價格表現 USD

今天內，Infrared Bera 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.893432705437051
在過去30天內，Infrared Bera 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Infrared Bera 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Infrared Bera 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.893432705437051-14.51%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Infrared Bera (IBERA) 價格分析

Infrared Bera 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 5.26
$ 5.26$ 5.26

$ 6.19
$ 6.19$ 6.19

$ 7.98
$ 7.98$ 7.98

-2.30%

-14.51%

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Infrared Bera (IBERA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 355.83M
$ 355.83M$ 355.83M

$ 102.20K
$ 102.20K$ 102.20K

67.52M
67.52M 67.52M

什麼是Infrared Bera (IBERA)

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Infrared Bera (IBERA) 資源

官網

大家還在問：關於 Infrared Bera (IBERA) 的其他問題

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IBERA 兌換爲當地貨幣

1 IBERA 兌換 AUD
A$8.3108
1 IBERA 兌換 GBP
4.0502
1 IBERA 兌換 EUR
4.8392
1 IBERA 兌換 USD
$5.26
1 IBERA 兌換 MYR
RM23.1966
1 IBERA 兌換 TRY
191.99
1 IBERA 兌換 JPY
¥776.2182
1 IBERA 兌換 RUB
467.9296
1 IBERA 兌換 INR
458.3038
1 IBERA 兌換 IDR
Rp86,229.4944
1 IBERA 兌換 PHP
301.398
1 IBERA 兌換 EGP
￡E.266.3138
1 IBERA 兌換 BRL
R$30.4028
1 IBERA 兌換 CAD
C$7.5218
1 IBERA 兌換 BDT
639.7738
1 IBERA 兌換 NGN
7,969.689
1 IBERA 兌換 UAH
217.0276
1 IBERA 兌換 VES
Bs336.64
1 IBERA 兌換 PKR
Rs1,474.1676
1 IBERA 兌換 KZT
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1 IBERA 兌換 CHF
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1 IBERA 兌換 HKD
HK$40.8702
1 IBERA 兌換 MAD
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1 IBERA 兌換 MXN
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