Infinity Rising 今日價格

Infinity Rising (RISE) 今日實時價格為 $ 0.00146025，過去 24 小時內變化了 0.83%。目前 RISE 兌 USD 的匯率為 $ 0.00146025 每 RISE。

Infinity Rising 目前市值在 $ 4,365,076 排名第 #-，流通供應量為 1.08B RISE。過去 24 小時內，RISE 的交易價格在 $ 0.0014387（低點）和 $ 0.00149037（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00941953，而歷史最低價為 $ 0.00139351。

短期表現方面，RISE 在過去一小時內波動了 +0.59%，過去7 天內波動了 -9.60%。過去一天，總交易量達到 $ 4.67K。

Infinity Rising（RISE）市場資訊

市值 $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M 成交量（24H） $ 4.67K$ 4.67K $ 4.67K 完全稀釋市值 $ 4.38M$ 4.38M $ 4.38M 流通量 1.08B 1.08B 1.08B 總供應量 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Infinity Rising 的目前市值為 $ 4.37M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.67K。RISE 的流通量為 1.08B，總供應量是 3000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.38M。