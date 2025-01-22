Infinity Exchange 價格 (IEX)
今天 Infinity Exchange (IEX) 的實時價格爲 0.558905 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。IEX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Infinity Exchange 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 11.85K USD
- Infinity Exchange 當天價格變化爲 +5.36%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Infinity Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.02841864。
在過去30天內，Infinity Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2206317728。
在過去60天內，Infinity Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1616393501。
在過去90天內，Infinity Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2227630348452368。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02841864
|+5.36%
|30天
|$ -0.2206317728
|-39.47%
|60天
|$ -0.1616393501
|-28.92%
|90天
|$ -0.2227630348452368
|-28.49%
Infinity Exchange 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.24%
+5.36%
-25.37%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
IEX aims to bring real-world assets (RWAs) into the digital trading realm through innovative blockchain, NFT, and AI technologies. As the first RWA exchange regulated by top financial regulatory bodies on a public blockchain, IEX combines extensive financial and technological expertise to provide regulated on-chain RWA and digital financial trading solutions. IEX explores and establish technical standards, best practices, and industry guidance for on-chain real-world assets to improve the quality and efficiency of on-chain real-world assets.
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|1 IEX 兌換 AUD
A$0.88865895
|1 IEX 兌換 GBP
￡0.45271305
|1 IEX 兌換 EUR
€0.5365488
|1 IEX 兌換 USD
$0.558905
|1 IEX 兌換 MYR
RM2.4815382
|1 IEX 兌換 TRY
₺19.92496325
|1 IEX 兌換 JPY
¥87.18918
|1 IEX 兌換 RUB
₽55.19186875
|1 IEX 兌換 INR
₹48.3564606
|1 IEX 兌換 IDR
Rp9,014.59551215
|1 IEX 兌換 PHP
₱32.67917535
|1 IEX 兌換 EGP
￡E.28.1017434
|1 IEX 兌換 BRL
R$3.3646081
|1 IEX 兌換 CAD
C$0.79923415
|1 IEX 兌換 BDT
৳67.67780645
|1 IEX 兌換 NGN
₦866.5151339
|1 IEX 兌換 UAH
₴23.54666765
|1 IEX 兌換 VES
Bs30.739775
|1 IEX 兌換 PKR
Rs154.98994555
|1 IEX 兌換 KZT
₸291.2453955
|1 IEX 兌換 THB
฿18.9133452
|1 IEX 兌換 TWD
NT$18.3097278
|1 IEX 兌換 CHF
Fr0.5030145
|1 IEX 兌換 HKD
HK$4.3482809
|1 IEX 兌換 MAD
.د.م5.5778719