Infinitee 圖標

Infinitee 價格 (INFTEE)

USD

Infinitee (INFTEE) 實時價格圖表

$0.00010683
$0.00010683$0.00010683
-1.60%(1D)

今天 Infinitee (INFTEE) 的價格

今天 Infinitee (INFTEE) 的實時價格爲 0.00010683 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。INFTEE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Infinitee 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 30.22 USD
- Infinitee 當天價格變化爲 -1.66%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Infinitee (INFTEE) 價格表現 USD

今天內，Infinitee 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Infinitee 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000024103
在過去60天內，Infinitee 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000060740
在過去90天內，Infinitee 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00000193223721206886

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-1.66%
30天$ +0.0000024103+2.26%
60天$ -0.0000060740-5.68%
90天$ -0.00000193223721206886-1.77%

Infinitee (INFTEE) 價格分析

Infinitee 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00010577
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$ 0.00010864
$ 0.00010864$ 0.00010864

$ 0.03194577
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-0.22%

-1.66%

-0.73%

Infinitee (INFTEE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 30.22
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什麼是Infinitee (INFTEE)

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Infinitee (INFTEE) 資源

官網

大家還在問：關於 Infinitee (INFTEE) 的其他問題

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INFTEE 兌換爲當地貨幣

1 INFTEE 兌換 AUD
A$0.000170928
1 INFTEE 兌換 GBP
0.0000865323
1 INFTEE 兌換 EUR
0.0001025568
1 INFTEE 兌換 USD
$0.00010683
1 INFTEE 兌換 MYR
RM0.0004775301
1 INFTEE 兌換 TRY
0.0038052846
1 INFTEE 兌換 JPY
¥0.0166505238
1 INFTEE 兌換 RUB
0.010683
1 INFTEE 兌換 INR
0.0092450682
1 INFTEE 兌換 IDR
Rp1.7513111952
1 INFTEE 兌換 PHP
0.0062431452
1 INFTEE 兌換 EGP
￡E.0.0053692758
1 INFTEE 兌換 BRL
R$0.0006441849
1 INFTEE 兌換 CAD
C$0.0001538352
1 INFTEE 兌換 BDT
0.0130257819
1 INFTEE 兌換 NGN
0.1658845557
1 INFTEE 兌換 UAH
0.0045114309
1 INFTEE 兌換 VES
Bs0.00576882
1 INFTEE 兌換 PKR
Rs0.0297906138
1 INFTEE 兌換 KZT
0.056673315
1 INFTEE 兌換 THB
฿0.0036407664
1 INFTEE 兌換 TWD
NT$0.0034976142
1 INFTEE 兌換 CHF
Fr0.000096147
1 INFTEE 兌換 HKD
HK$0.0008311374
1 INFTEE 兌換 MAD
.د.م0.0010704366