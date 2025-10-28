Infinite Trading Protocol（ITP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.02054959 24H最高價 $ 0.02165019 歷史最高 $ 0.02969891 最低價 $ 0.01241365 漲跌幅（1H） +0.38% 漲跌幅（1D） +1.45% 漲跌幅（7D） -0.29%

Infinite Trading Protocol（ITP）目前實時價格為 $0.0210333。過去 24 小時內，ITP 的交易價格在 $ 0.02054959 至 $ 0.02165019 之間波動，市場活躍度顯著。ITP 的歷史最高價為 $ 0.02969891，歷史最低價為 $ 0.01241365。

從短期表現來看，ITP 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.38%，過去 24 小時內變動為 +1.45%，過去 7 天內累計變動為 -0.29%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Infinite Trading Protocol（ITP）市場資訊

市值 $ 99.33K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 13.89M 流通量 4.72M 總供應量 660,146,957.2169611

Infinite Trading Protocol 的目前市值為 $ 99.33K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ITP 的流通量為 4.72M，總供應量是 660146957.2169611，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.89M。