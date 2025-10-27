Infinitar Governance Token（IGT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00224626 $ 0.00224626 $ 0.00224626 24H最低價 $ 0.00302153 $ 0.00302153 $ 0.00302153 24H最高價 24H最低價 $ 0.00224626$ 0.00224626 $ 0.00224626 24H最高價 $ 0.00302153$ 0.00302153 $ 0.00302153 歷史最高 $ 0.680328$ 0.680328 $ 0.680328 最低價 $ 0.00224626$ 0.00224626 $ 0.00224626 漲跌幅（1H） -2.43% 漲跌幅（1D） -13.62% 漲跌幅（7D） -15.53% 漲跌幅（7D） -15.53%

Infinitar Governance Token（IGT）目前實時價格為 $0.00259686。過去 24 小時內，IGT 的交易價格在 $ 0.00224626 至 $ 0.00302153 之間波動，市場活躍度顯著。IGT 的歷史最高價為 $ 0.680328，歷史最低價為 $ 0.00224626。

從短期表現來看，IGT 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.43%，過去 24 小時內變動為 -13.62%，過去 7 天內累計變動為 -15.53%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Infinitar Governance Token（IGT）市場資訊

市值 $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M 流通量 468.53M 468.53M 468.53M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Infinitar Governance Token 的目前市值為 $ 1.22M, 它過去 24 小時的交易量為 --。IGT 的流通量為 468.53M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.60M。