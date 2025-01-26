Infinimos 圖標

Infinimos 價格 (INFI)

USD

Infinimos (INFI) 實時價格圖表

$0.0121061
$0.0121061$0.0121061
+0.80%(1D)

今天 Infinimos (INFI) 的價格

今天 Infinimos (INFI) 的實時價格爲 0.0121061 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。INFI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Infinimos 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.89K USD
- Infinimos 當天價格變化爲 +0.85%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Infinimos (INFI) 價格表現 USD

今天內，Infinimos 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00010232
在過去30天內，Infinimos 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0043041458
在過去60天內，Infinimos 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0082857683
在過去90天內，Infinimos 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.039157662953184584

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00010232+0.85%
30天$ -0.0043041458-35.55%
60天$ -0.0082857683-68.44%
90天$ -0.039157662953184584-76.38%

Infinimos (INFI) 價格分析

Infinimos 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00969693
$ 0.00969693$ 0.00969693

$ 0.01751732
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$ 0.974206
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+6.20%

+0.85%

-2.27%

Infinimos (INFI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 6.89K
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什麼是Infinimos (INFI)

Infinimos is an innovative decentralized liquid staking derivative platform that harnesses the power of the Cosmos Ecosystem to provide users with a unique opportunity to participate in liquid staking derivatives. By staking their native tokens, users receive their rewards, represented by INFI tokens. These tokens offer a flexible and dynamic way for users to engage with their staked assets within the Cosmos ecosystem.

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Infinimos (INFI) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Infinimos (INFI) 的其他問題

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INFI 兌換爲當地貨幣

1 INFI 兌換 AUD
A$0.019127638
1 INFI 兌換 GBP
0.00968488
1 INFI 兌換 EUR
0.011500795
1 INFI 兌換 USD
$0.0121061
1 INFI 兌換 MYR
RM0.052903657
1 INFI 兌換 TRY
0.431461404
1 INFI 兌換 JPY
¥1.888914783
1 INFI 兌換 RUB
1.182887031
1 INFI 兌換 INR
1.043303698
1 INFI 兌換 IDR
Rp195.259650083
1 INFI 兌換 PHP
0.705180325
1 INFI 兌換 EGP
￡E.0.608694708
1 INFI 兌換 BRL
R$0.071547051
1 INFI 兌換 CAD
C$0.017311723
1 INFI 兌換 BDT
1.473554492
1 INFI 兌換 NGN
18.856824543
1 INFI 兌換 UAH
0.507487712
1 INFI 兌換 VES
Bs0.6779416
1 INFI 兌換 PKR
Rs3.367432776
1 INFI 兌換 KZT
6.259580066
1 INFI 兌換 THB
฿0.406159655
1 INFI 兌換 TWD
NT$0.396353714
1 INFI 兌換 CHF
Fr0.01089549
1 INFI 兌換 HKD
HK$0.094185458
1 INFI 兌換 MAD
.د.م0.120576756