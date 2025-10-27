InfiniFi USD（IUSD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
24H最低價 $ 0.999538
24H最高價 $ 1.0
歷史最高 $ 1.11
最低價 $ 0.903172
漲跌幅（1H） +0.01%
漲跌幅（1D） +0.03%
漲跌幅（7D） +0.03%

InfiniFi USD（IUSD）目前實時價格為 $0.999959。過去 24 小時內，IUSD 的交易價格在 $ 0.999538 至 $ 1.0 之間波動，市場活躍度顯著。IUSD 的歷史最高價為 $ 1.11，歷史最低價為 $ 0.903172。

從短期表現來看，IUSD 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.01%，過去 24 小時內變動為 +0.03%，過去 7 天內累計變動為 +0.03%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

InfiniFi USD（IUSD）市場資訊

市值 $ 160.65M
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 160.65M
流通量 160.65M
總供應量 160,653,005.709413

InfiniFi USD 的目前市值為 $ 160.65M, 它過去 24 小時的交易量為 --。IUSD 的流通量為 160.65M，總供應量是 160653005.709413，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 160.65M。