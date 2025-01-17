Index Coop Ethereum 2x Index 圖標

Index Coop Ethereum 2x Index 價格 (ETH2X)

USD

Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X) 實時價格圖表

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今天 Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X) 的價格

今天 Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X) 的實時價格爲 60.48 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ETH2X 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Index Coop Ethereum 2x Index 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 194.15K USD
- Index Coop Ethereum 2x Index 當天價格變化爲 +0.02%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X) 價格表現 USD

今天內，Index Coop Ethereum 2x Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01131974
在過去30天內，Index Coop Ethereum 2x Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -18.3311553600
在過去60天內，Index Coop Ethereum 2x Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.6286074880
在過去90天內，Index Coop Ethereum 2x Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +17.410858676667455

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.01131974+0.02%
30天$ -18.3311553600-30.30%
60天$ +5.6286074880+9.31%
90天$ +17.410858676667455+40.43%

Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X) 價格分析

Index Coop Ethereum 2x Index 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 58.44
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$ 64.35
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$ 113.05
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+0.48%

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Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 194.15K
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什麼是Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X)

Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2x) provides 2x leveraged exposure to ETH on Ethereum mainnet. ETH2x represents an over-collateralized debt position in Aave V3 that enables amplified exposure ETH by tracking a target leverage ratio of 2.0x and rebalancing as prices change.

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Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X) 的其他問題

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ETH2X 兌換爲當地貨幣

1 ETH2X 兌換 AUD
A$96.768
1 ETH2X 兌換 GBP
48.9888
1 ETH2X 兌換 EUR
58.6656
1 ETH2X 兌換 USD
$60.48
1 ETH2X 兌換 MYR
RM272.16
1 ETH2X 兌換 TRY
2,142.2016
1 ETH2X 兌換 JPY
¥9,392.544
1 ETH2X 兌換 RUB
6,236.6976
1 ETH2X 兌換 INR
5,237.568
1 ETH2X 兌換 IDR
Rp991,475.2512
1 ETH2X 兌換 PHP
3,542.9184
1 ETH2X 兌換 EGP
￡E.3,048.192
1 ETH2X 兌換 BRL
R$365.2992
1 ETH2X 兌換 CAD
C$86.4864
1 ETH2X 兌換 BDT
7,353.1584
1 ETH2X 兌換 NGN
94,205.4624
1 ETH2X 兌換 UAH
2,551.0464
1 ETH2X 兌換 VES
Bs3,265.92
1 ETH2X 兌換 PKR
Rs16,874.5248
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32,084.64
1 ETH2X 兌換 THB
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Fr55.0368
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