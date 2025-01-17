Index Coop Ethereum 2x Index 價格 (ETH2X)
今天 Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X) 的實時價格爲 60.48 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ETH2X 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Index Coop Ethereum 2x Index 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 194.15K USD
- Index Coop Ethereum 2x Index 當天價格變化爲 +0.02%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Index Coop Ethereum 2x Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01131974。
在過去30天內，Index Coop Ethereum 2x Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -18.3311553600。
在過去60天內，Index Coop Ethereum 2x Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.6286074880。
在過去90天內，Index Coop Ethereum 2x Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +17.410858676667455。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01131974
|+0.02%
|30天
|$ -18.3311553600
|-30.30%
|60天
|$ +5.6286074880
|+9.31%
|90天
|$ +17.410858676667455
|+40.43%
Index Coop Ethereum 2x Index 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.48%
+0.02%
+0.20%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2x) provides 2x leveraged exposure to ETH on Ethereum mainnet. ETH2x represents an over-collateralized debt position in Aave V3 that enables amplified exposure ETH by tracking a target leverage ratio of 2.0x and rebalancing as prices change.
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|1 ETH2X 兌換 AUD
A$96.768
|1 ETH2X 兌換 GBP
￡48.9888
|1 ETH2X 兌換 EUR
€58.6656
|1 ETH2X 兌換 USD
$60.48
|1 ETH2X 兌換 MYR
RM272.16
|1 ETH2X 兌換 TRY
₺2,142.2016
|1 ETH2X 兌換 JPY
¥9,392.544
|1 ETH2X 兌換 RUB
₽6,236.6976
|1 ETH2X 兌換 INR
₹5,237.568
|1 ETH2X 兌換 IDR
Rp991,475.2512
|1 ETH2X 兌換 PHP
₱3,542.9184
|1 ETH2X 兌換 EGP
￡E.3,048.192
|1 ETH2X 兌換 BRL
R$365.2992
|1 ETH2X 兌換 CAD
C$86.4864
|1 ETH2X 兌換 BDT
৳7,353.1584
|1 ETH2X 兌換 NGN
₦94,205.4624
|1 ETH2X 兌換 UAH
₴2,551.0464
|1 ETH2X 兌換 VES
Bs3,265.92
|1 ETH2X 兌換 PKR
Rs16,874.5248
|1 ETH2X 兌換 KZT
₸32,084.64
|1 ETH2X 兌換 THB
฿2,088.3744
|1 ETH2X 兌換 TWD
NT$1,990.3968
|1 ETH2X 兌換 CHF
Fr55.0368
|1 ETH2X 兌換 HKD
HK$470.5344
|1 ETH2X 兌換 MAD
.د.م607.824