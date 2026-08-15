IncomRWA 今日價格

IncomRWA (IRWA) 今日實時價格為 $ 0.02376885，過去 24 小時內變化了 5.10%。目前 IRWA 兌 USD 的匯率為 $ 0.02376885 每 IRWA。

IncomRWA 目前市值在 $ 1,799,029 排名第 #-，流通供應量為 69.96M IRWA。過去 24 小時內，IRWA 的交易價格在 $ 0.02261174（低點）和 $ 0.02346702（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03152589，而歷史最低價為 $ 0.01401945。

短期表現方面，IRWA 在過去一小時內波動了 +4.75%，過去7 天內波動了 -4.76%。過去一天，總交易量達到 $ 4.57K。

IncomRWA（IRWA）市場資訊

市值 $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M 成交量（24H） $ 4.57K$ 4.57K $ 4.57K 完全稀釋市值 $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M 流通量 69.96M 69.96M 69.96M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

IncomRWA 的目前市值為 $ 1.80M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.57K。IRWA 的流通量為 69.96M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.38M。