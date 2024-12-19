Inception Restaked ETH 價格 (INETH)
今天 Inception Restaked ETH (INETH) 的實時價格爲 3,741.44 USD。目前其市值爲 $ 1.35M USD。INETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Inception Restaked ETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.92K USD
- Inception Restaked ETH 當天價格變化爲 -4.54%
- 其循環供應量爲 360.88 USD
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今天內，Inception Restaked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -178.288365693844。
在過去30天內，Inception Restaked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +663.2824832000。
在過去60天內，Inception Restaked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,495.1748307200。
在過去90天內，Inception Restaked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,154.1285503868752。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -178.288365693844
|-4.54%
|30天
|$ +663.2824832000
|+17.73%
|60天
|$ +1,495.1748307200
|+39.96%
|90天
|$ +1,154.1285503868752
|+44.61%
Inception Restaked ETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.22%
-4.54%
-5.29%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
InceptionLRT v2 is a pioneering DeFi platform that provides a full solution for liquid restaking. InceptionLRT v2 is designed to streamline and improve the restaking process by combining Isolated and Native Liquid Restaking, a diverse array of Liquid Restaking Tokens (LRTs), and cutting-edge blockchain technology, resulting in a robust ecosystem targeted for today's Defi users.
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|1 INETH 兌換 AUD
A$5,948.8896
|1 INETH 兌換 GBP
￡2,955.7376
|1 INETH 兌換 EUR
€3,591.7824
|1 INETH 兌換 USD
$3,741.44
|1 INETH 兌換 MYR
RM16,836.48
|1 INETH 兌換 TRY
₺131,212.3008
|1 INETH 兌換 JPY
¥586,695.2064
|1 INETH 兌換 RUB
₽387,014.5536
|1 INETH 兌換 INR
₹318,433.9584
|1 INETH 兌換 IDR
Rp61,335,072.1536
|1 INETH 兌換 PHP
₱221,381.0048
|1 INETH 兌換 EGP
￡E.190,626.368
|1 INETH 兌換 BRL
R$23,384
|1 INETH 兌換 CAD
C$5,350.2592
|1 INETH 兌換 BDT
৳447,102.08
|1 INETH 兌換 NGN
₦5,818,687.488
|1 INETH 兌換 UAH
₴157,028.2368
|1 INETH 兌換 VES
Bs187,072
|1 INETH 兌換 PKR
Rs1,041,018.2656
|1 INETH 兌換 KZT
₸1,955,762.9312
|1 INETH 兌換 THB
฿129,191.9232
|1 INETH 兌換 TWD
NT$122,158.016
|1 INETH 兌換 CHF
Fr3,329.8816
|1 INETH 兌換 HKD
HK$29,070.9888
|1 INETH 兌換 MAD
.د.م37,339.5712