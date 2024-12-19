Inception Restaked ETH 圖標

Inception Restaked ETH 價格 (INETH)

USD

Inception Restaked ETH (INETH) 實時價格圖表

$3,741.44
$3,741.44$3,741.44
-4.50%(1D)

今天 Inception Restaked ETH (INETH) 的價格

今天 Inception Restaked ETH (INETH) 的實時價格爲 3,741.44 USD。目前其市值爲 $ 1.35M USD。INETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Inception Restaked ETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.92K USD
- Inception Restaked ETH 當天價格變化爲 -4.54%
- 其循環供應量爲 360.88 USD

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Inception Restaked ETH (INETH) 價格表現 USD

今天內，Inception Restaked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -178.288365693844
在過去30天內，Inception Restaked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +663.2824832000
在過去60天內，Inception Restaked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,495.1748307200
在過去90天內，Inception Restaked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,154.1285503868752

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -178.288365693844-4.54%
30天$ +663.2824832000+17.73%
60天$ +1,495.1748307200+39.96%
90天$ +1,154.1285503868752+44.61%

Inception Restaked ETH (INETH) 價格分析

Inception Restaked ETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3,581.48
$ 3,581.48$ 3,581.48

$ 3,926.51
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$ 4,144.14
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+0.22%

-4.54%

-5.29%

Inception Restaked ETH (INETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

$ 8.92K
$ 8.92K$ 8.92K

360.88
360.88 360.88

什麼是Inception Restaked ETH (INETH)

InceptionLRT v2 is a pioneering DeFi platform that provides a full solution for liquid restaking. InceptionLRT v2 is designed to streamline and improve the restaking process by combining Isolated and Native Liquid Restaking, a diverse array of Liquid Restaking Tokens (LRTs), and cutting-edge blockchain technology, resulting in a robust ecosystem targeted for today's Defi users.

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Inception Restaked ETH (INETH) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Inception Restaked ETH (INETH) 的其他問題

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INETH 兌換爲當地貨幣

1 INETH 兌換 AUD
A$5,948.8896
1 INETH 兌換 GBP
2,955.7376
1 INETH 兌換 EUR
3,591.7824
1 INETH 兌換 USD
$3,741.44
1 INETH 兌換 MYR
RM16,836.48
1 INETH 兌換 TRY
131,212.3008
1 INETH 兌換 JPY
¥586,695.2064
1 INETH 兌換 RUB
387,014.5536
1 INETH 兌換 INR
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1 INETH 兌換 IDR
Rp61,335,072.1536
1 INETH 兌換 PHP
221,381.0048
1 INETH 兌換 EGP
￡E.190,626.368
1 INETH 兌換 BRL
R$23,384
1 INETH 兌換 CAD
C$5,350.2592
1 INETH 兌換 BDT
447,102.08
1 INETH 兌換 NGN
5,818,687.488
1 INETH 兌換 UAH
157,028.2368
1 INETH 兌換 VES
Bs187,072
1 INETH 兌換 PKR
Rs1,041,018.2656
1 INETH 兌換 KZT
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NT$122,158.016
1 INETH 兌換 CHF
Fr3,329.8816
1 INETH 兌換 HKD
HK$29,070.9888
1 INETH 兌換 MAD
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