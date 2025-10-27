in real life coin（IRLCOIN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.00322377 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.44% 漲跌幅（1D） +13.70% 漲跌幅（7D） -5.20%

in real life coin（IRLCOIN）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，IRLCOIN 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。IRLCOIN 的歷史最高價為 $ 0.00322377，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，IRLCOIN 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.44%，過去 24 小時內變動為 +13.70%，過去 7 天內累計變動為 -5.20%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

in real life coin（IRLCOIN）市場資訊

市值 $ 429.31K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 429.31K 流通量 999.89M 總供應量 999,892,913.980498

in real life coin 的目前市值為 $ 429.31K, 它過去 24 小時的交易量為 --。IRLCOIN 的流通量為 999.89M，總供應量是 999892913.980498，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 429.31K。