IMOV 圖標

IMOV 價格 (IMT)

USD

IMOV (IMT) 實時價格圖表

$0.00254598
$0.00254598$0.00254598
+1.90%(1D)

今天 IMOV (IMT) 的價格

今天 IMOV (IMT) 的實時價格爲 0.00254598 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。IMT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
IMOV 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 528.84 USD
- IMOV 當天價格變化爲 +1.97%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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IMOV (IMT) 價格表現 USD

今天內，IMOV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，IMOV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000967261
在過去60天內，IMOV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001152292
在過去90天內，IMOV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000006904355496108

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+1.97%
30天$ -0.0000967261-3.79%
60天$ +0.0001152292+4.53%
90天$ +0.000006904355496108+0.27%

IMOV (IMT) 價格分析

IMOV 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00249681
$ 0.00249681$ 0.00249681

$ 0.00253499
$ 0.00253499$ 0.00253499

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

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+1.97%

+2.42%

IMOV (IMT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 528.84
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什麼是IMOV (IMT)

IMOV is an inclusive fitness app for people of all abilities that lets you earn cryptocurrency while you walk and get healthy, we aim to nudge millions toward a healthier lifestyle and connect them to Web 3.0. IMOV Metaverse Mission: Motivating the world user community to exercise more and earn more passive income based on health data, That gives a reason for the users to walk more often and use less vehicles which will reduce the carbon foot print.

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IMOV (IMT) 資源

官網

大家還在問：關於 IMOV (IMT) 的其他問題

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IMT 兌換爲當地貨幣

1 IMT 兌換 AUD
A$0.004073568
1 IMT 兌換 GBP
0.0020622438
1 IMT 兌換 EUR
0.0024696006
1 IMT 兌換 USD
$0.00254598
1 IMT 兌換 MYR
RM0.01145691
1 IMT 兌換 TRY
0.0901786116
1 IMT 兌換 JPY
¥0.395390694
1 IMT 兌換 RUB
0.2625414576
1 IMT 兌換 INR
0.220481868
1 IMT 兌換 IDR
Rp41.7373703712
1 IMT 兌換 PHP
0.1491435084
1 IMT 兌換 EGP
￡E.0.128317392
1 IMT 兌換 BRL
R$0.0153777192
1 IMT 兌換 CAD
C$0.0036407514
1 IMT 兌換 BDT
0.3095402484
1 IMT 兌換 NGN
3.9656948274
1 IMT 兌換 UAH
0.1073894364
1 IMT 兌換 VES
Bs0.13748292
1 IMT 兌換 PKR
Rs0.7103538798
1 IMT 兌換 KZT
1.35064239
1 IMT 兌換 THB
฿0.0879126894
1 IMT 兌換 TWD
NT$0.0837882018
1 IMT 兌換 CHF
Fr0.0023168418
1 IMT 兌換 HKD
HK$0.0198077244
1 IMT 兌換 MAD
.د.م0.025587099