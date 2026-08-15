IMGN Labs 今日價格

IMGN Labs (IMGN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.36%。目前 IMGN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 IMGN。

IMGN Labs 目前市值在 $ 662,963 排名第 #-，流通供應量為 1.00B IMGN。過去 24 小時內，IMGN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00793828，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，IMGN 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -2.91%。過去一天，總交易量達到 $ 7.47。

IMGN Labs（IMGN）市場資訊

市值 $ 662.96K$ 662.96K $ 662.96K 成交量（24H） $ 7.47$ 7.47 $ 7.47 完全稀釋市值 $ 662.96K$ 662.96K $ 662.96K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

IMGN Labs 的目前市值為 $ 662.96K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 7.47。IMGN 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 662.96K。