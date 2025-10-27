Imagen Network（IMAGE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00150889 24H最低價 $ 0.00182131 24H最高價 歷史最高 $ 0.03800209 最低價 $ 0.00103394 漲跌幅（1H） +0.03% 漲跌幅（1D） -13.41% 漲跌幅（7D） -35.15%

Imagen Network（IMAGE）目前實時價格為 $0.00153569。過去 24 小時內，IMAGE 的交易價格在 $ 0.00150889 至 $ 0.00182131 之間波動，市場活躍度顯著。IMAGE 的歷史最高價為 $ 0.03800209，歷史最低價為 $ 0.00103394。

從短期表現來看，IMAGE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.03%，過去 24 小時內變動為 -13.41%，過去 7 天內累計變動為 -35.15%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Imagen Network（IMAGE）市場資訊

市值 $ 7.68M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 7.68M 流通量 5.00B 總供應量 5,000,000,000.0

Imagen Network 的目前市值為 $ 7.68M, 它過去 24 小時的交易量為 --。IMAGE 的流通量為 5.00B，總供應量是 5000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.68M。