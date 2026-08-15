Illusion of Life 今日價格

Illusion of Life (SPARK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.35%。目前 SPARK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SPARK。

Illusion of Life 目前市值在 $ 124,861 排名第 #-，流通供應量為 999.57M SPARK。過去 24 小時內，SPARK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.064331，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SPARK 在過去一小時內波動了 +1.48%，過去7 天內波動了 -13.41%。過去一天，總交易量達到 $ 27.62K。

Illusion of Life（SPARK）市場資訊

市值 $ 124.86K$ 124.86K $ 124.86K 成交量（24H） $ 27.62K$ 27.62K $ 27.62K 完全稀釋市值 $ 124.86K$ 124.86K $ 124.86K 流通量 999.57M 999.57M 999.57M 總供應量 999,573,953.02469 999,573,953.02469 999,573,953.02469

Illusion of Life 的目前市值為 $ 124.86K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 27.62K。SPARK 的流通量為 999.57M，總供應量是 999573953.02469，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 124.86K。