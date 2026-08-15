IKUN 今日價格

IKUN (IKUN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.94%。目前 IKUN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 IKUN。

IKUN 目前市值在 $ 100,389 排名第 #-，流通供應量為 1000.00M IKUN。過去 24 小時內，IKUN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03240492，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，IKUN 在過去一小時內波動了 +0.38%，過去7 天內波動了 +2.60%。過去一天，總交易量達到 $ 44.13K。

IKUN（IKUN）市場資訊

市值 $ 100.39K$ 100.39K $ 100.39K 成交量（24H） $ 44.13K$ 44.13K $ 44.13K 完全稀釋市值 $ 100.39K$ 100.39K $ 100.39K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,997,932.3 999,997,932.3 999,997,932.3

IKUN 的目前市值為 $ 100.39K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 44.13K。IKUN 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999997932.3，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 100.39K。