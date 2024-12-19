iiii lovvvv youuuu 價格 (ILY)
今天 iiii lovvvv youuuu (ILY) 的實時價格爲 0.00208611 USD。目前其市值爲 $ 2.02M USD。ILY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
iiii lovvvv youuuu 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 193.09K USD
- iiii lovvvv youuuu 當天價格變化爲 -9.23%
- 其循環供應量爲 965.28M USD
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今天內，iiii lovvvv youuuu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000212190321912446。
在過去30天內，iiii lovvvv youuuu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0016454436。
在過去60天內，iiii lovvvv youuuu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009382317。
在過去90天內，iiii lovvvv youuuu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0007278867608730823。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000212190321912446
|-9.23%
|30天
|$ -0.0016454436
|-78.87%
|60天
|$ -0.0009382317
|-44.97%
|90天
|$ +0.0007278867608730823
|+53.59%
iiii lovvvv youuuu 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.57%
-9.23%
-40.93%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 ILY 兌換 AUD
A$0.003337776
|1 ILY 兌換 GBP
￡0.0016480269
|1 ILY 兌換 EUR
€0.0020026656
|1 ILY 兌換 USD
$0.00208611
|1 ILY 兌換 MYR
RM0.009387495
|1 ILY 兌換 TRY
₺0.0731598777
|1 ILY 兌換 JPY
¥0.3269560203
|1 ILY 兌換 RUB
₽0.2157872184
|1 ILY 兌換 INR
₹0.1775488221
|1 ILY 兌換 IDR
Rp34.1985191184
|1 ILY 兌換 PHP
₱0.1234351287
|1 ILY 兌換 EGP
￡E.0.1062873045
|1 ILY 兌換 BRL
R$0.0130381875
|1 ILY 兌換 CAD
C$0.0029831373
|1 ILY 兌換 BDT
৳0.249290145
|1 ILY 兌換 NGN
₦3.244318272
|1 ILY 兌換 UAH
₴0.0875540367
|1 ILY 兌換 VES
Bs0.1043055
|1 ILY 兌換 PKR
Rs0.5804392464
|1 ILY 兌換 KZT
₸1.0904722803
|1 ILY 兌換 THB
฿0.0720333783
|1 ILY 兌換 TWD
NT$0.0681114915
|1 ILY 兌換 CHF
Fr0.0018566379
|1 ILY 兌換 HKD
HK$0.0162090747
|1 ILY 兌換 MAD
.د.م0.0208193778