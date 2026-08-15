Ignition Staked FOGO 今日價格

Ignition Staked FOGO (IFOGO) 今日實時價格為 $ 0.00957981，過去 24 小時內變化了 1.18%。目前 IFOGO 兌 USD 的匯率為 $ 0.00957981 每 IFOGO。

Ignition Staked FOGO 目前市值在 $ 1,285,185 排名第 #-，流通供應量為 134.20M IFOGO。過去 24 小時內，IFOGO 的交易價格在 $ 0.00928996（低點）和 $ 0.00967098（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02720128，而歷史最低價為 $ 0.00867413。

短期表現方面，IFOGO 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 -0.77%。過去一天，總交易量達到 $ 177.67。

Ignition Staked FOGO（IFOGO）市場資訊

市值 $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M 成交量（24H） $ 177.67$ 177.67 $ 177.67 完全稀釋市值 $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M 流通量 134.20M 134.20M 134.20M 總供應量 134,138,649.3814205 134,138,649.3814205 134,138,649.3814205

Ignition Staked FOGO 的目前市值為 $ 1.29M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 177.67。IFOGO 的流通量為 134.20M，總供應量是 134138649.3814205，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.28M。