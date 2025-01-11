iFortune 圖標

iFortune 價格 (IFC)

USD

iFortune (IFC) 實時價格圖表

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+47.00%(1D)

今天 iFortune (IFC) 的價格

今天 iFortune (IFC) 的實時價格爲 0.249971 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。IFC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
iFortune 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 878.15 USD
- iFortune 當天價格變化爲 +47.08%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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iFortune (IFC) 價格表現 USD

今天內，iFortune 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.08002
在過去30天內，iFortune 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1223701034
在過去60天內，iFortune 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1160150656
在過去90天內，iFortune 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.10000697919421403

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.08002+47.08%
30天$ -0.1223701034-48.95%
60天$ +0.1160150656+46.41%
90天$ +0.10000697919421403+66.69%

iFortune (IFC) 價格分析

iFortune 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.16988
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$ 0.249955
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$ 54.76
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+0.04%

+47.08%

+60.37%

iFortune (IFC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 878.15
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什麼是iFortune (IFC)

The FORTUNE MACHINE is a smartphone app that offers the staking and mining functionality, while iFORTUNE is a Bep20 token developed on the Binance smart chain.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

iFortune (IFC) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 iFortune (IFC) 的其他問題

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IFC 兌換爲當地貨幣

1 IFC 兌換 AUD
A$0.40495302
1 IFC 兌換 GBP
0.20247651
1 IFC 兌換 EUR
0.24247187
1 IFC 兌換 USD
$0.249971
1 IFC 兌換 MYR
RM1.12236979
1 IFC 兌換 TRY
8.85397282
1 IFC 兌換 JPY
¥39.41292757
1 IFC 兌換 RUB
25.40455273
1 IFC 兌換 INR
21.54500049
1 IFC 兌換 IDR
Rp4,097.88459024
1 IFC 兌換 PHP
14.748289
1 IFC 兌換 EGP
￡E.12.63103463
1 IFC 兌換 BRL
R$1.52982252
1 IFC 兌換 CAD
C$0.35995824
1 IFC 兌換 BDT
30.49146258
1 IFC 兌換 NGN
387.55003898
1 IFC 兌換 UAH
10.56877388
1 IFC 兌換 VES
Bs13.248463
1 IFC 兌換 PKR
Rs69.60942437
1 IFC 兌換 KZT
131.9096967
1 IFC 兌換 THB
฿8.66899428
1 IFC 兌換 TWD
NT$8.27653981
1 IFC 兌換 CHF
Fr0.22747361
1 IFC 兌換 HKD
HK$1.94477438
1 IFC 兌換 MAD
.د.م2.50970884