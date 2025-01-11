iFARM 圖標

iFARM 價格 (IFARM)

USD

iFARM (IFARM) 實時價格圖表

$71.02
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-1.50%(1D)

今天 iFARM (IFARM) 的價格

今天 iFARM (IFARM) 的實時價格爲 71.02 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。IFARM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
iFARM 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 20.82 USD
- iFARM 當天價格變化爲 -1.56%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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iFARM (IFARM) 價格表現 USD

今天內，iFARM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.13129982702568
在過去30天內，iFARM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -15.5268469280
在過去60天內，iFARM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3.5854091900
在過去90天內，iFARM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +7.28094329495687

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -1.13129982702568-1.56%
30天$ -15.5268469280-21.86%
60天$ +3.5854091900+5.05%
90天$ +7.28094329495687+11.42%

iFARM (IFARM) 價格分析

iFARM 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 70.14
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$ 73.15
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$ 1,644.33
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-0.74%

-1.56%

-8.23%

iFARM (IFARM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 20.82
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什麼是iFARM (IFARM)

iFARM is the interest-bearing version of Harvest’s FARM rewards token; similar to xSUSHI or bBADGER, it is a receipt for depositing FARM into the Harvest Profitsharing pool, where it receives a steady flow of the protocol's farming profits and it is redeemable for the underlying FARM at an increasing rate.

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iFARM (IFARM) 資源

官網

大家還在問：關於 iFARM (IFARM) 的其他問題

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IFARM 兌換爲當地貨幣

1 IFARM 兌換 AUD
A$115.0524
1 IFARM 兌換 GBP
57.5262
1 IFARM 兌換 EUR
68.8894
1 IFARM 兌換 USD
$71.02
1 IFARM 兌換 MYR
RM318.8798
1 IFARM 兌換 TRY
2,515.5284
1 IFARM 兌換 JPY
¥11,197.7234
1 IFARM 兌換 RUB
7,217.7626
1 IFARM 兌換 INR
6,121.2138
1 IFARM 兌換 IDR
Rp1,164,262.1088
1 IFARM 兌換 PHP
4,190.18
1 IFARM 兌換 EGP
￡E.3,588.6406
1 IFARM 兌換 BRL
R$434.6424
1 IFARM 兌換 CAD
C$102.2688
1 IFARM 兌換 BDT
8,663.0196
1 IFARM 兌換 NGN
110,107.9876
1 IFARM 兌換 UAH
3,002.7256
1 IFARM 兌換 VES
Bs3,764.06
1 IFARM 兌換 PKR
Rs19,776.9394
1 IFARM 兌換 KZT
37,477.254
1 IFARM 兌換 THB
฿2,462.9736
1 IFARM 兌換 TWD
NT$2,351.4722
1 IFARM 兌換 CHF
Fr64.6282
1 IFARM 兌換 HKD
HK$552.5356
1 IFARM 兌換 MAD
.د.م713.0408