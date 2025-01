什麼是IDRISS (IDRISS)

IDRISS builds apps uniquely enabled by crypto and AI. Flagship apps include a trading copilot that provides AI-powered trading insights directly in a browser, an app for creators on Twitch and YouTube to monetize their content and unlock new ways to grow onchain, and decentralized community notes powered by humans and AI agents to verify content authenticity and detect generative AI across the internet.

