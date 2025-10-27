Idle Network（IDLE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.01049582 24H最高價 $ 0.01119484 歷史最高 $ 1.74 最低價 $ 0.00144241 漲跌幅（1H） +0.51% 漲跌幅（1D） +2.43% 漲跌幅（7D） -29.01%

Idle Network（IDLE）目前實時價格為 $0.01076273。過去 24 小時內，IDLE 的交易價格在 $ 0.01049582 至 $ 0.01119484 之間波動，市場活躍度顯著。IDLE 的歷史最高價為 $ 1.74，歷史最低價為 $ 0.00144241。

從短期表現來看，IDLE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.51%，過去 24 小時內變動為 +2.43%，過去 7 天內累計變動為 -29.01%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Idle Network（IDLE）市場資訊

市值 $ 798.14K$ 798.14K $ 798.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M 流通量 74.30M 74.30M 74.30M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Idle Network 的目前市值為 $ 798.14K, 它過去 24 小時的交易量為 --。IDLE 的流通量為 74.30M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.07M。