Idena 價格 (IDNA)
今天 Idena (IDNA) 的實時價格爲 0.00685996 USD。目前其市值爲 $ 507.48K USD。IDNA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Idena 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 17.37K USD
- Idena 當天價格變化爲 +20.21%
- 其循環供應量爲 73.83M USD
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今天內，Idena 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00115332。
在過去30天內，Idena 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0016829992。
在過去60天內，Idena 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0012348956。
在過去90天內，Idena 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002373829448422538。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00115332
|+20.21%
|30天
|$ +0.0016829992
|+24.53%
|60天
|$ +0.0012348956
|+18.00%
|90天
|$ -0.002373829448422538
|-25.70%
Idena 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.85%
+20.21%
+25.14%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Idena is a novel way to formalise people on the blockchain without personally identifiable information. Idena proves the humanness and uniqueness of its participants by running an AI-resistant test at the same time for everyone around the globe. The Idena blockchain is driven by Proof-of-Person (PoP) consensus. Every node is linked to a cryptoidentity — one single person with equal voting power.
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|1 IDNA 兌換 AUD
A$0.0109073364
|1 IDNA 兌換 GBP
￡0.0054193684
|1 IDNA 兌換 EUR
€0.0065855616
|1 IDNA 兌換 USD
$0.00685996
|1 IDNA 兌換 MYR
RM0.03086982
|1 IDNA 兌換 TRY
₺0.2407159964
|1 IDNA 兌換 JPY
¥1.0809238972
|1 IDNA 兌換 RUB
₽0.7133672404
|1 IDNA 兌換 INR
₹0.583782596
|1 IDNA 兌換 IDR
Rp112.4583426624
|1 IDNA 兌換 PHP
₱0.4053550364
|1 IDNA 兌換 EGP
￡E.0.3493091632
|1 IDNA 兌換 BRL
R$0.0421201544
|1 IDNA 兌換 CAD
C$0.0098097428
|1 IDNA 兌換 BDT
৳0.8198338196
|1 IDNA 兌換 NGN
₦10.6520772884
|1 IDNA 兌換 UAH
₴0.2879811208
|1 IDNA 兌換 VES
Bs0.342998
|1 IDNA 兌換 PKR
Rs1.9091954676
|1 IDNA 兌換 KZT
₸3.599078014
|1 IDNA 兌換 THB
฿0.237354616
|1 IDNA 兌換 TWD
NT$0.223977694
|1 IDNA 兌換 CHF
Fr0.0061053644
|1 IDNA 兌換 HKD
HK$0.0533018892
|1 IDNA 兌換 MAD
.د.م0.0688053988