ICPanda DAO 今日價格

ICPanda DAO (PANDA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.46%。目前 PANDA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PANDA。

ICPanda DAO 目前市值在 $ 459,697 排名第 #-，流通供應量為 814.82M PANDA。過去 24 小時內，PANDA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02442884，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PANDA 在過去一小時內波動了 +0.46%，過去7 天內波動了 +26.47%。過去一天，總交易量達到 $ 292.29。

ICPanda DAO（PANDA）市場資訊

市值 $ 459.70K$ 459.70K $ 459.70K 成交量（24H） $ 292.29$ 292.29 $ 292.29 完全稀釋市值 $ 583.81K$ 583.81K $ 583.81K 流通量 814.82M 814.82M 814.82M 總供應量 1,034,818,195.0 1,034,818,195.0 1,034,818,195.0

ICPanda DAO 的目前市值為 $ 459.70K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 292.29。PANDA 的流通量為 814.82M，總供應量是 1034818195.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 583.81K。