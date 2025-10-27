Icopax（$IPAX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00413414 $ 0.00413414 $ 0.00413414 24H最低價 $ 0.00508339 $ 0.00508339 $ 0.00508339 24H最高價 24H最低價 $ 0.00413414$ 0.00413414 $ 0.00413414 24H最高價 $ 0.00508339$ 0.00508339 $ 0.00508339 歷史最高 $ 0.054483$ 0.054483 $ 0.054483 最低價 $ 0.00196323$ 0.00196323 $ 0.00196323 漲跌幅（1H） +19.51% 漲跌幅（1D） +29.81% 漲跌幅（7D） -8.90% 漲跌幅（7D） -8.90%

Icopax（$IPAX）目前實時價格為 $0.00543132。過去 24 小時內，$IPAX 的交易價格在 $ 0.00413414 至 $ 0.00508339 之間波動，市場活躍度顯著。$IPAX 的歷史最高價為 $ 0.054483，歷史最低價為 $ 0.00196323。

從短期表現來看，$IPAX 在過去 1 小時內的價格變動為 +19.51%，過去 24 小時內變動為 +29.81%，過去 7 天內累計變動為 -8.90%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Icopax（$IPAX）市場資訊

市值 $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M 流通量 300.00M 300.00M 300.00M 總供應量 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Icopax 的目前市值為 $ 1.63M, 它過去 24 小時的交易量為 --。$IPAX 的流通量為 300.00M，總供應量是 300000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.63M。