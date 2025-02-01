iComPneT 價格 (CPT)
今天 iComPneT (CPT) 的實時價格爲 0.03689663 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CPT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
iComPneT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 10.32K USD
- iComPneT 當天價格變化爲 +5.97%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，iComPneT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0020788。
在過去30天內，iComPneT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，iComPneT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，iComPneT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0020788
|+5.97%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
iComPneT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.02%
+5.97%
--
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Icompnet is a forward-thinking platform dedicated to eco-friendly Chia cryptocurrency mining, utilizing the innovative Proof of Space and Time protocol. The project enables users to engage in energy-efficient mining while earning rewards in the form of CPT tokens. These tokens can be used for staking, trading, and as a part of the growing Icompnet ecosystem, allowing for passive income opportunities. Icompnet is committed to sustainability by minimizing energy consumption while providing users with accessible, low-cost mining solutions.
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|1 CPT 兌換 AUD
A$0.059034608
|1 CPT 兌換 GBP
￡0.029517304
|1 CPT 兌換 EUR
€0.0354207648
|1 CPT 兌換 USD
$0.03689663
|1 CPT 兌換 MYR
RM0.1641900035
|1 CPT 兌換 TRY
₺1.317209691
|1 CPT 兌換 JPY
¥5.726356976
|1 CPT 兌換 RUB
₽3.6369008191
|1 CPT 兌換 INR
₹3.198937821
|1 CPT 兌換 IDR
Rp604.8626901072
|1 CPT 兌換 PHP
₱2.1555011246
|1 CPT 兌換 EGP
￡E.1.8529487586
|1 CPT 兌換 BRL
R$0.2154763192
|1 CPT 兌換 CAD
C$0.0535001135
|1 CPT 兌換 BDT
৳4.4973302307
|1 CPT 兌換 NGN
₦57.0270623617
|1 CPT 兌換 UAH
₴1.5378515384
|1 CPT 兌換 VES
Bs2.14000454
|1 CPT 兌換 PKR
Rs10.2889942418
|1 CPT 兌換 KZT
₸19.1072888118
|1 CPT 兌換 THB
฿1.2467371277
|1 CPT 兌換 TWD
NT$1.2153749922
|1 CPT 兌換 CHF
Fr0.0335759333
|1 CPT 兌換 HKD
HK$0.2874247477
|1 CPT 兌換 MAD
.د.م0.3700731989