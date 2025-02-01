iComPneT 圖標

iComPneT 價格 (CPT)

USD

iComPneT (CPT) 實時價格圖表

$0.03689663
$0.03689663$0.03689663
+5.90%(1D)

今天 iComPneT (CPT) 的價格

今天 iComPneT (CPT) 的實時價格爲 0.03689663 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CPT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
iComPneT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 10.32K USD
- iComPneT 當天價格變化爲 +5.97%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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iComPneT (CPT) 價格表現 USD

今天內，iComPneT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0020788
在過去30天內，iComPneT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，iComPneT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，iComPneT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0020788+5.97%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

iComPneT (CPT) 價格分析

iComPneT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03478254
$ 0.03478254$ 0.03478254

$ 0.03730311
$ 0.03730311$ 0.03730311

$ 0.03730311
$ 0.03730311$ 0.03730311

+0.02%

+5.97%

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iComPneT (CPT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 10.32K
$ 10.32K$ 10.32K

0.00
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什麼是iComPneT (CPT)

Icompnet is a forward-thinking platform dedicated to eco-friendly Chia cryptocurrency mining, utilizing the innovative Proof of Space and Time protocol. The project enables users to engage in energy-efficient mining while earning rewards in the form of CPT tokens. These tokens can be used for staking, trading, and as a part of the growing Icompnet ecosystem, allowing for passive income opportunities. Icompnet is committed to sustainability by minimizing energy consumption while providing users with accessible, low-cost mining solutions.

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iComPneT (CPT) 資源

官網

大家還在問：關於 iComPneT (CPT) 的其他問題

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CPT 兌換爲當地貨幣

1 CPT 兌換 AUD
A$0.059034608
1 CPT 兌換 GBP
0.029517304
1 CPT 兌換 EUR
0.0354207648
1 CPT 兌換 USD
$0.03689663
1 CPT 兌換 MYR
RM0.1641900035
1 CPT 兌換 TRY
1.317209691
1 CPT 兌換 JPY
¥5.726356976
1 CPT 兌換 RUB
3.6369008191
1 CPT 兌換 INR
3.198937821
1 CPT 兌換 IDR
Rp604.8626901072
1 CPT 兌換 PHP
2.1555011246
1 CPT 兌換 EGP
￡E.1.8529487586
1 CPT 兌換 BRL
R$0.2154763192
1 CPT 兌換 CAD
C$0.0535001135
1 CPT 兌換 BDT
4.4973302307
1 CPT 兌換 NGN
57.0270623617
1 CPT 兌換 UAH
1.5378515384
1 CPT 兌換 VES
Bs2.14000454
1 CPT 兌換 PKR
Rs10.2889942418
1 CPT 兌換 KZT
19.1072888118
1 CPT 兌換 THB
฿1.2467371277
1 CPT 兌換 TWD
NT$1.2153749922
1 CPT 兌換 CHF
Fr0.0335759333
1 CPT 兌換 HKD
HK$0.2874247477
1 CPT 兌換 MAD
.د.م0.3700731989