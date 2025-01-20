IceCreamSwap 圖標

IceCreamSwap 價格 (ICE)

USD

IceCreamSwap (ICE) 實時價格圖表

$0.469882
$0.469882$0.469882
+0.80%(1D)

今天 IceCreamSwap (ICE) 的價格

今天 IceCreamSwap (ICE) 的實時價格爲 0.470228 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ICE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
IceCreamSwap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 781.58 USD
- IceCreamSwap 當天價格變化爲 +0.55%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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IceCreamSwap (ICE) 價格表現 USD

今天內，IceCreamSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00255072
在過去30天內，IceCreamSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0850602012
在過去60天內，IceCreamSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1337862140
在過去90天內，IceCreamSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2200248357376184

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00255072+0.55%
30天$ -0.0850602012-18.08%
60天$ -0.1337862140-28.45%
90天$ -0.2200248357376184-31.87%

IceCreamSwap (ICE) 價格分析

IceCreamSwap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.443076
$ 0.443076$ 0.443076

$ 0.489601
$ 0.489601$ 0.489601

$ 6.58
$ 6.58$ 6.58

+0.05%

+0.55%

+0.24%

IceCreamSwap (ICE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 781.58
$ 781.58$ 781.58

0.00
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什麼是IceCreamSwap (ICE)

Governance Token of the IcecreamSwap.com swap on the Bitgert Blockchain with a deflationary mechanismn due to buybacks from fees generated by the swap.

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IceCreamSwap (ICE) 資源

官網

大家還在問：關於 IceCreamSwap (ICE) 的其他問題

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ICE 兌換爲當地貨幣

1 ICE 兌換 AUD
A$0.7523648
1 ICE 兌換 GBP
0.38088468
1 ICE 兌換 EUR
0.45612116
1 ICE 兌換 USD
$0.470228
1 ICE 兌換 MYR
RM2.11132372
1 ICE 兌換 TRY
16.73071224
1 ICE 兌換 JPY
¥73.41199536
1 ICE 兌換 RUB
47.95855372
1 ICE 兌換 INR
40.6982334
1 ICE 兌換 IDR
Rp7,708.65450432
1 ICE 兌換 PHP
27.51304028
1 ICE 兌換 EGP
￡E.23.65717068
1 ICE 兌換 BRL
R$2.85898624
1 ICE 兌換 CAD
C$0.67712832
1 ICE 兌換 BDT
57.12799972
1 ICE 兌換 NGN
731.2985856
1 ICE 兌換 UAH
19.7965988
1 ICE 兌換 VES
Bs25.392312
1 ICE 兌換 PKR
Rs131.01492536
1 ICE 兌換 KZT
249.455954
1 ICE 兌換 THB
฿16.13352268
1 ICE 兌換 TWD
NT$15.40466928
1 ICE 兌換 CHF
Fr0.42790748
1 ICE 兌換 HKD
HK$3.65837384
1 ICE 兌換 MAD
.د.م4.72108912