Ice Open Network 價格 (ICE)
今天 Ice Open Network (ICE) 的實時價格爲 0.00684193 USD。目前其市值爲 $ 46.48M USD。ICE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ice Open Network 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 12.59M USD
- Ice Open Network 當天價格變化爲 -6.27%
- 其循環供應量爲 6.79B USD
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今天內，Ice Open Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000457780584869552。
在過去30天內，Ice Open Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008066936。
在過去60天內，Ice Open Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0018431796。
在過去90天內，Ice Open Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0021549040546031255。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000457780584869552
|-6.27%
|30天
|$ -0.0008066936
|-11.79%
|60天
|$ +0.0018431796
|+26.94%
|90天
|$ +0.0021549040546031255
|+45.98%
Ice Open Network 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.55%
-6.27%
-10.53%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Ice is the newest digital currency that you can mine for free using your phone The Ice project has been imagined to bring back trust in digital assets and deliver a true sense of community for users who don’t have the financial resources to mine Bitcoin or are simply too late to enter the game.
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|1 ICE 兌換 AUD
A$0.010947088
|1 ICE 兌換 GBP
￡0.0054051247
|1 ICE 兌換 EUR
€0.0065682528
|1 ICE 兌換 USD
$0.00684193
|1 ICE 兌換 MYR
RM0.030788685
|1 ICE 兌換 TRY
₺0.2399464851
|1 ICE 兌換 JPY
¥1.0723356889
|1 ICE 兌換 RUB
₽0.7077292392
|1 ICE 兌換 INR
₹0.5823166623
|1 ICE 兌換 IDR
Rp112.1627689392
|1 ICE 兌換 PHP
₱0.4048369981
|1 ICE 兌換 EGP
￡E.0.3485963335
|1 ICE 兌換 BRL
R$0.0427620625
|1 ICE 兌換 CAD
C$0.0097839599
|1 ICE 兌換 BDT
৳0.817610635
|1 ICE 兌換 NGN
₦10.640569536
|1 ICE 兌換 UAH
₴0.2871558021
|1 ICE 兌換 VES
Bs0.3420965
|1 ICE 兌換 PKR
Rs1.9036986032
|1 ICE 兌換 KZT
₸3.5764820689
|1 ICE 兌換 THB
฿0.2362518429
|1 ICE 兌換 TWD
NT$0.2233890145
|1 ICE 兌換 CHF
Fr0.0060893177
|1 ICE 兌換 HKD
HK$0.0531617961
|1 ICE 兌換 MAD
.د.م0.0682824614