Ibiza Final Boss 今日價格

Ibiza Final Boss (BOSS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.90%。目前 BOSS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BOSS。

Ibiza Final Boss 目前市值在 $ 95,788 排名第 #-，流通供應量為 930.27M BOSS。過去 24 小時內，BOSS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.217811，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BOSS 在過去一小時內波動了 +0.24%，過去7 天內波動了 +0.96%。過去一天，總交易量達到 $ 5.17。

Ibiza Final Boss（BOSS）市場資訊

市值 $ 95.79K$ 95.79K $ 95.79K 成交量（24H） $ 5.17$ 5.17 $ 5.17 完全稀釋市值 $ 95.79K$ 95.79K $ 95.79K 流通量 930.27M 930.27M 930.27M 總供應量 930,265,195.410035 930,265,195.410035 930,265,195.410035

Ibiza Final Boss 的目前市值為 $ 95.79K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.17。BOSS 的流通量為 930.27M，總供應量是 930265195.410035，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 95.79K。