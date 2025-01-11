iBitHub 圖標

iBitHub 價格 (IBH)

USD

iBitHub (IBH) 實時價格圖表

$0.00690913
$0.00690913$0.00690913
-0.80%(1D)

今天 iBitHub (IBH) 的價格

今天 iBitHub (IBH) 的實時價格爲 0.00690913 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。IBH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
iBitHub 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 83.05 USD
- iBitHub 當天價格變化爲 -0.81%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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iBitHub (IBH) 價格表現 USD

今天內，iBitHub 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，iBitHub 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0024529242
在過去60天內，iBitHub 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0042299068
在過去90天內，iBitHub 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0026030963570187355

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.81%
30天$ +0.0024529242+35.50%
60天$ +0.0042299068+61.22%
90天$ +0.0026030963570187355+60.45%

iBitHub (IBH) 價格分析

iBitHub 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00685324
$ 0.00685324$ 0.00685324

$ 0.00702871
$ 0.00702871$ 0.00702871

$ 1.051
$ 1.051$ 1.051

-0.09%

-0.81%

+16.96%

iBitHub (IBH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 83.05
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0.00
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什麼是iBitHub (IBH)

iBitHub (IBH) has been cloned from LiteCoin (LTC)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

iBitHub (IBH) 資源

官網

大家還在問：關於 iBitHub (IBH) 的其他問題

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IBH 兌換爲當地貨幣

1 IBH 兌換 AUD
A$0.0111927906
1 IBH 兌換 GBP
0.0055963953
1 IBH 兌換 EUR
0.0067018561
1 IBH 兌換 USD
$0.00690913
1 IBH 兌換 MYR
RM0.0310219937
1 IBH 兌換 TRY
0.2447213846
1 IBH 兌換 JPY
¥1.0893625271
1 IBH 兌換 RUB
0.7021748819
1 IBH 兌換 INR
0.5954979147
1 IBH 兌換 IDR
Rp113.2644081072
1 IBH 兌換 PHP
0.40763867
1 IBH 兌換 EGP
￡E.0.3491183389
1 IBH 兌換 BRL
R$0.0422838756
1 IBH 兌換 CAD
C$0.0099491472
1 IBH 兌換 BDT
0.8427756774
1 IBH 兌換 NGN
10.7117769694
1 IBH 兌換 UAH
0.2921180164
1 IBH 兌換 VES
Bs0.36618389
1 IBH 兌換 PKR
Rs1.9239854311
1 IBH 兌換 KZT
3.645947901
1 IBH 兌換 THB
฿0.2396086284
1 IBH 兌換 TWD
NT$0.2287612943
1 IBH 兌換 CHF
Fr0.0062873083
1 IBH 兌換 HKD
HK$0.0537530314
1 IBH 兌換 MAD
.د.م0.0693676652