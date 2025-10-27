iAero Protocol LIQ（LIQ）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.115556$ 0.115556 $ 0.115556 最低價 $ 0.107506$ 0.107506 $ 0.107506 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

iAero Protocol LIQ（LIQ）目前實時價格為 $0.108954。過去 24 小時內，LIQ 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。LIQ 的歷史最高價為 $ 0.115556，歷史最低價為 $ 0.107506。

從短期表現來看，LIQ 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

iAero Protocol LIQ（LIQ）市場資訊

市值 $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.23M$ 3.23M $ 3.23M 流通量 10.16M 10.16M 10.16M 總供應量 29,671,274.37954033 29,671,274.37954033 29,671,274.37954033

iAero Protocol LIQ 的目前市值為 $ 1.10M, 它過去 24 小時的交易量為 --。LIQ 的流通量為 10.16M，總供應量是 29671274.37954033，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.23M。