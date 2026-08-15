iAero 今日價格

iAero (IAERO) 今日實時價格為 $ 0.298893，過去 24 小時內變化了 7.13%。目前 IAERO 兌 USD 的匯率為 $ 0.298893 每 IAERO。

iAero 目前市值在 $ 1,667,362 排名第 #-，流通供應量為 5.58M IAERO。過去 24 小時內，IAERO 的交易價格在 $ 0.297912（低點）和 $ 0.327292（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.617978，而歷史最低價為 $ 0.138179。

短期表現方面，IAERO 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -12.12%。過去一天，總交易量達到 $ 2.31K。

iAero（IAERO）市場資訊

市值 $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M 成交量（24H） $ 2.31K$ 2.31K $ 2.31K 完全稀釋市值 $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M 流通量 5.58M 5.58M 5.58M 總供應量 5,578,457.708145465 5,578,457.708145465 5,578,457.708145465

iAero 的目前市值為 $ 1.67M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.31K。IAERO 的流通量為 5.58M，總供應量是 5578457.708145465，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.67M。