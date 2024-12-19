I Like It Stable DAO 價格 (ILIS)
今天 I Like It Stable DAO (ILIS) 的實時價格爲 0.01331089 USD。目前其市值爲 $ 252.25K USD。ILIS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
I Like It Stable DAO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 813.70 USD
- I Like It Stable DAO 當天價格變化爲 -5.52%
- 其循環供應量爲 18.95M USD
在獲取 MEXC 上從 ILIS兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 ILIS 價格信息的首選平臺。
今天內，I Like It Stable DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00077802769200165。
在過去30天內，I Like It Stable DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，I Like It Stable DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，I Like It Stable DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00077802769200165
|-5.52%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
I Like It Stable DAO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.35%
-5.52%
-25.92%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT. Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner. (Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol)
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 ILIS 兌換 AUD
A$0.0211643151
|1 ILIS 兌換 GBP
￡0.0105156031
|1 ILIS 兌換 EUR
€0.0127784544
|1 ILIS 兌換 USD
$0.01331089
|1 ILIS 兌換 MYR
RM0.059899005
|1 ILIS 兌換 TRY
₺0.4670791301
|1 ILIS 兌換 JPY
¥2.0973969373
|1 ILIS 兌換 RUB
₽1.3841994511
|1 ILIS 兌換 INR
₹1.132756739
|1 ILIS 兌換 IDR
Rp218.2112765616
|1 ILIS 兌換 PHP
₱0.7865404901
|1 ILIS 兌換 EGP
￡E.0.6777905188
|1 ILIS 兌換 BRL
R$0.0817288646
|1 ILIS 兌換 CAD
C$0.0190345727
|1 ILIS 兌換 BDT
৳1.5907844639
|1 ILIS 兌換 NGN
₦20.6690168831
|1 ILIS 兌換 UAH
₴0.5587911622
|1 ILIS 兌換 VES
Bs0.6655445
|1 ILIS 兌換 PKR
Rs3.7045537959
|1 ILIS 兌換 KZT
₸6.9835584385
|1 ILIS 兌換 THB
฿0.460556794
|1 ILIS 兌換 TWD
NT$0.4346005585
|1 ILIS 兌換 CHF
Fr0.0118466921
|1 ILIS 兌換 HKD
HK$0.1034256153
|1 ILIS 兌換 MAD
.د.م0.1335082267