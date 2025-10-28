i know ball（BALL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +1.29% 漲跌幅（1D） +1.93% 漲跌幅（7D） +34.51% 漲跌幅（7D） +34.51%

i know ball（BALL）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BALL 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BALL 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BALL 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.29%，過去 24 小時內變動為 +1.93%，過去 7 天內累計變動為 +34.51%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

i know ball（BALL）市場資訊

市值 $ 14.45K$ 14.45K $ 14.45K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 14.45K$ 14.45K $ 14.45K 流通量 997.06M 997.06M 997.06M 總供應量 997,063,500.160968 997,063,500.160968 997,063,500.160968

i know ball 的目前市值為 $ 14.45K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BALL 的流通量為 997.06M，總供應量是 997063500.160968，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.45K。