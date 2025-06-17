I am Him 圖標

I am Him 價格 (HIM)

USD

I am Him (HIM) 實時價格圖表

$0.00033371
$0.00033371$0.00033371
+37.00%(1D)

今天 I am Him (HIM) 的價格

今天 I am Him (HIM) 的實時價格爲 0.00033199 USD。目前其市值爲 $ 333.39K USD。HIM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
I am Him 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- I am Him 當天價格變化爲 +36.09%
- 其循環供應量爲 999.93M USD

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I am Him (HIM) 價格表現 USD

今天內，I am Him 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，I am Him 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，I am Him 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，I am Him 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+36.09%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

I am Him (HIM) 價格分析

I am Him 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0002326
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$ 0.00036101
$ 0.00036101$ 0.00036101

$ 0.00229219
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+7.46%

+36.09%

+117.43%

I am Him (HIM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 333.39K
$ 333.39K$ 333.39K

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999.93M
999.93M 999.93M

什麼是I am Him (HIM)

We are $HIM. CTO Takeover. You're him — not by luck, but by legacy. No one's handing you a blueprint. No one's solving it for you. We don’t compete. We redefine. It's on you. Their future rests on your discipline. Their safety, on your obsession. HIM’ is a mindset — quiet confidence, sharp execution, presence that speaks before you do. This isn't about attention. It's about domination — quiet, permanent. If you're not him… then who is?

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I am Him (HIM) 資源

官網

I am Him（HIM）代幣經濟

了解 I am Him（HIM）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 HIM 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 I am Him (HIM) 的其他問題

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HIM 兌換爲當地貨幣

1 HIM 兌換 VND
8.73631685
1 HIM 兌換 AUD
A$0.0005079447
1 HIM 兌換 GBP
0.0002423527
1 HIM 兌換 EUR
0.0002855114
1 HIM 兌換 USD
$0.00033199
1 HIM 兌換 MYR
RM0.0014076376
1 HIM 兌換 TRY
0.0130737662
1 HIM 兌換 JPY
¥0.0481252704
1 HIM 兌換 RUB
0.026127613
1 HIM 兌換 INR
0.0286640166
1 HIM 兌換 IDR
Rp5.4424581456
1 HIM 兌換 KRW
0.4547798214
1 HIM 兌換 PHP
0.0188669917
1 HIM 兌換 EGP
￡E.0.0166360189
1 HIM 兌換 BRL
R$0.0018159853
1 HIM 兌換 CAD
C$0.0004481865
1 HIM 兌換 BDT
0.0405824576
1 HIM 兌換 NGN
0.5131204241
1 HIM 兌換 UAH
0.0137875447
1 HIM 兌換 VES
Bs0.03386298
1 HIM 兌換 PKR
Rs0.094019568
1 HIM 兌換 KZT
0.1701614745
1 HIM 兌換 THB
฿0.0108095944
1 HIM 兌換 TWD
NT$0.0098136244
1 HIM 兌換 AED
د.إ0.0012184033
1 HIM 兌換 CHF
Fr0.0002689119
1 HIM 兌換 HKD
HK$0.0026028016
1 HIM 兌換 MAD
.د.م0.003021109
1 HIM 兌換 MXN
$0.0062945304