Hyve（HYVE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00220995 $ 0.00220995 $ 0.00220995 24H最低價 $ 0.00225504 $ 0.00225504 $ 0.00225504 24H最高價 24H最低價 $ 0.00220995$ 0.00220995 $ 0.00220995 24H最高價 $ 0.00225504$ 0.00225504 $ 0.00225504 歷史最高 $ 0.756865$ 0.756865 $ 0.756865 最低價 $ 0.00159105$ 0.00159105 $ 0.00159105 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +1.06% 漲跌幅（7D） -18.82% 漲跌幅（7D） -18.82%

Hyve（HYVE）目前實時價格為 $0.00225472。過去 24 小時內，HYVE 的交易價格在 $ 0.00220995 至 $ 0.00225504 之間波動，市場活躍度顯著。HYVE 的歷史最高價為 $ 0.756865，歷史最低價為 $ 0.00159105。

從短期表現來看，HYVE 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +1.06%，過去 7 天內累計變動為 -18.82%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Hyve（HYVE）市場資訊

市值 $ 171.97K$ 171.97K $ 171.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 225.47K$ 225.47K $ 225.47K 流通量 76.27M 76.27M 76.27M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Hyve 的目前市值為 $ 171.97K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HYVE 的流通量為 76.27M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 225.47K。