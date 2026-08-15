Hyre Agent 今日價格

Hyre Agent (HYRE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.69%。目前 HYRE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HYRE。

Hyre Agent 目前市值在 $ 78,394 排名第 #-，流通供應量為 929.99M HYRE。過去 24 小時內，HYRE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HYRE 在過去一小時內波動了 -2.21%，過去7 天內波動了 +14.72%。過去一天，總交易量達到 --。

Hyre Agent（HYRE）市場資訊

市值 $ 78.39K$ 78.39K $ 78.39K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 83.98K$ 83.98K $ 83.98K 流通量 929.99M 929.99M 929.99M 總供應量 996,273,607.713993 996,273,607.713993 996,273,607.713993

Hyre Agent 的目前市值為 $ 78.39K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HYRE 的流通量為 929.99M，總供應量是 996273607.713993，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 83.98K。