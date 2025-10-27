HypurrStrategy（HYPSTR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0.00108529 24H最低價 $ 0.00108529 24H最高價 歷史最高 $ 0.01328556 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -0.34% 漲跌幅（1D） -15.10% 漲跌幅（7D） -8.40%

HypurrStrategy（HYPSTR）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，HYPSTR 的交易價格在 $ 0 至 $ 0.00108529 之間波動，市場活躍度顯著。HYPSTR 的歷史最高價為 $ 0.01328556，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，HYPSTR 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.34%，過去 24 小時內變動為 -15.10%，過去 7 天內累計變動為 -8.40%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

HypurrStrategy（HYPSTR）市場資訊

市值 $ 820.41K$ 820.41K $ 820.41K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 820.41K$ 820.41K $ 820.41K 流通量 892.85M 892.85M 892.85M 總供應量 892,847,198.64893 892,847,198.64893 892,847,198.64893

HypurrStrategy 的目前市值為 $ 820.41K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HYPSTR 的流通量為 892.85M，總供應量是 892847198.64893，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 820.41K。