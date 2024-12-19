Hypurr Fun 價格 (HFUN)
今天 Hypurr Fun (HFUN) 的實時價格爲 219.66 USD。目前其市值爲 $ 218.86M USD。HFUN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hypurr Fun 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 12.63M USD
- Hypurr Fun 當天價格變化爲 -16.38%
- 其循環供應量爲 997.07K USD
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今天內，Hypurr Fun 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -43.0486691644823。
在過去30天內，Hypurr Fun 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,999.8954804360。
在過去60天內，Hypurr Fun 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2,670.3703541340。
在過去90天內，Hypurr Fun 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +205.26121620415979。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -43.0486691644823
|-16.38%
|30天
|$ +1,999.8954804360
|+910.45%
|60天
|$ +2,670.3703541340
|+1,215.68%
|90天
|$ +205.26121620415979
|+1,425.55%
Hypurr Fun 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.06%
-16.38%
+235.92%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
There is no sale and no planned utility for $HFUN. $HFUN was deployed as part of a test for the HypurrFun Telegram bot. The max supply of $HFUN is 1 million. 30% of $HFUN was distributed to $PURR holders, 30% to the creators of the token, and 40% to Hyperliquidity.
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|1 HFUN 兌換 AUD
A$351.456
|1 HFUN 兌換 GBP
￡173.5314
|1 HFUN 兌換 EUR
€210.8736
|1 HFUN 兌換 USD
$219.66
|1 HFUN 兌換 MYR
RM988.47
|1 HFUN 兌換 TRY
₺7,703.4762
|1 HFUN 兌換 JPY
¥34,427.3118
|1 HFUN 兌換 RUB
₽22,721.6304
|1 HFUN 兌換 INR
₹18,695.2626
|1 HFUN 兌換 IDR
Rp3,600,983.0304
|1 HFUN 兌換 PHP
₱12,997.2822
|1 HFUN 兌換 EGP
￡E.11,191.677
|1 HFUN 兌換 BRL
R$1,372.875
|1 HFUN 兌換 CAD
C$314.1138
|1 HFUN 兌換 BDT
৳26,249.37
|1 HFUN 兌換 NGN
₦341,615.232
|1 HFUN 兌換 UAH
₴9,219.1302
|1 HFUN 兌換 VES
Bs10,983
|1 HFUN 兌換 PKR
Rs61,118.1984
|1 HFUN 兌換 KZT
₸114,822.8718
|1 HFUN 兌換 THB
฿7,584.8598
|1 HFUN 兌換 TWD
NT$7,171.899
|1 HFUN 兌換 CHF
Fr195.4974
|1 HFUN 兌換 HKD
HK$1,706.7582
|1 HFUN 兌換 MAD
.د.م2,192.2068